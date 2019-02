MOTTA “DOV’E’ L’ITALIA” SANREMO 2019

MOTTA

“DOV’È L’ITALIA”



ALLA 69ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO, MOTTA PRESENTA “DOV’È L’ITALIA”,

BRANO SCRITTO E COMPOSTO INTERAMENTE DA LUI

“DOV’È L’ITALIA” USCIRÀ PER SUGAR SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI SUBITO DOPO L’ESIBIZIONE AL FESTIVAL

E SARÀ DISPONIBILE IN VINILE 45 GIRI DA VENERDÌ 8 FEBBRAIO

Motta è un artista che porta avanti un cantautorato nuovo, che racconta il presente attraverso i suoi occhi prendendo posizione su ciò che accade nel mondo. È un artista che non ha mai avuto il timore di schierarsi, e ha deciso di portare al Festival di Sanremo un brano che nasce dall’urgenza di raccontare il disorientamento di fronte a quello che sta accadendo oggi nel suo Paese e il timore che si possano perdere i principi di umanità e civiltà che dovrebbero costituire le fondamenta per una convivenza possibile.

“Desideravo fortemente poter presentare al Festival della canzone italiana “Dov’è l’Italia”, il brano su cui ho lavorato di più nella mia vita. Non so dove stia andando l’Italia, non sono ancora riuscito a rispondermi, ma sento la responsabilità di esserci”.

Motta salirà sul palco dell’Ariston dove ad ottobre 2018 ha ricevuto la prestigiosa Targa Tenco 2018 con “Vivere o Morire” per la categoria “Disco in assoluto” nel corso della 42ª edizione del PREMIO TENCO e dove, nel 2016, con “La fine dei vent’anni”, ritirò laTarga Tenco per la miglior Opera Prima.

Motta, classe 1986, è un cantautore, polistrumentista e compositore di colonne sonore. Nato a Pisa da genitori livornesi e romano d’adozione, si avvicina alla musica e inizia a suonare sin da piccolissimo grazie alla presenza di un pianoforte in casa.

Esordisce discograficamente come solista nel 2016 con l’album “La Fine dei Vent’Anni” (Premio Speciale PIMI per il migliore album d’esordio, Targa Tenco come miglior opera prima). Il disco, di cui scrive i testi, compone le musiche e cura gli arrangiamenti, vede la collaborazione di diversi artisti tra i quali Riccardo Sinigallia.

Il 6 aprile 2018, esce “Vivere o Morire” (Sugar) il secondo album. La pubblicazione del disco viene anticipata dal video di “Ed è quasi come essere felice” e, dal primo singolo, “La nostra ultima canzone” (disco d’oro), che si posiziona subito al primo posto della Viral 50 Italia di Spotify e viene trasmesso dai principali network radiofonici. “Vivere o Morire” entra direttamente al quinto posto della classifica dei dischi e al primo dei vinili più venduti in Italia (diffusa da GfK Italia/FIMI). A maggio Motta torna dal vivo con quattro eventi e a luglio parte il tour ufficiale che si chiude a fine settembre.

Nell’ottobre del 2018 Motta ritira la Targa Tenco per la categoria miglior disco in assoluto e, a fine novembre, è protagonista di quattro concerti evento sold out insieme a “Les Filles des Illighadad”, gruppo femminile proveniente da un piccolo villaggio del Niger; il live è un vero e proprio viaggio musicale emozionale che lascia nell’artista un segno indelebile a livello artistico e personale.