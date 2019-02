Matera riqualificazione Via Lucana, bandita la gara d’appalto

Bandita la gara d’appalto per la riqualificazione degli attraversamenti pedonali e dei percorsi di accesso al centro storico.

1,250mila euro l’importo dei lavori che saranno realizzati in 60 giorni lavorativi.

L’intervento prevede il rifacimento della pavimentazione stradale di Via Lucana-Via XX Settembre, dalla Provincia fino alla Villa Comunale, e la realizzazione di 14 attraversamenti pedonali in porfido. Saranno inoltre riqualificati i marciapiedi e le strade che intersecano Via Lucana (Via Protospata, Cappelluti, Passarelli, Roma, De Blasiis, Gramsci, Spine Bianche ecc.). I lavori si svolgeranno per stralci e in maniera tale da arrecare il minor disagio possibile ai cittadini.

L’aggiudicazione della gara è prevista per la seconda metà di febbraio ed è quindi presumibile che i lavori possano iniziare entro il mese di marzo, una volta espletate tutte le procedure per l’affidamento del cantiere.

“La riqualificazione del centro storico procede – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Nicola Trombetta – per fare in modo che entro il periodo di maggior afflusso turistico la città possa presentarsi nella maniera migliore possibile. La sistemazione dell’asse viario di Via Lucana prevede la razionalizzazione degli attraversamenti pedonali che saranno realizzati con un disegno particolare e prevedendo dei dissuasori per la sicurezza dei pedoni. Nelle prossime settimane partiranno le gare d’appalto per i lavori finanziati dal Bando per le Periferie per la riqualificazione dei rioni della città”.

