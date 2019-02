Matera: Genitori a tavola nelle mense scolastiche della città

Ospiti a sorpresa nelle mense scolastiche della città. “Genitori a tavola” è l’iniziativa dell’assessorato comunale alla Scuola in collaborazione con la società Ladisa che gestisce il servizio. Dal mese di febbraio i rappresentanti dei genitori o i loro delegati possono sedersi a tavola con i bambini, una volta al mese e senza alcun preavviso per i gestori della mensa, per assaggiare i pasti serviti agli alunni delle scuole della città.

“È una iniziativa necessaria e fondamentale – afferma l’Assessore alla Scuola Marilena Antonicelli – viste anche le resistenze e le perplessità manifestate da alcuni genitori sul tema. È fondamentale che le famiglie tocchino con mano la qualità del servizio mensa e siano compartecipi di un momento fondamentale di educazione e socialità di cui i loro figli sono protagonisti. Speriamo, in questo modo, di avviare una collaborazione costruttiva e solida con le famiglie sull’argomento”.

Matera 6 febbraio 2019