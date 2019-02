EX-OTAGO – “SOLO UNA CANZONE” SANREMO 2019

EX-OTAGO

“SOLO UNA CANZONE”

IL BRANO IN GARA

AL 69ESIMO FESTIVAL DI SANREMO

IN RADIO DA OGGI

È Solo una canzone il brano che gli Ex-Otago porteranno in gara alla 69esima edizione del Festival di Sanremo.

COROCHINATO, il nuovo album di inediti in uscita il prossimo 8 febbraio per Garrincha Dischi ed INRI e distribuito in licenza da Polydor/Universal Music Italia. Prodotto artisticamente daMatteo Cantaluppi, arriva a distanza di due anni e mezzo dall’uscita del loro ultimo album Marassi. Il brano anticipa, ildi inediti in uscita il prossimoperede distribuito in licenza da. Prodotto artisticamente da, arriva a distanza di due anni e mezzo dall’uscita del loro ultimo album Marassi.

Solo una canzone è una dichiarazione d’amore, una ballad che racconta una fase dell’amore meno inflazionata, quella dell’amore “adulto”. Come è più facile e immediato raccontare la passione iniziale oppure la rabbia che si porta dietro la fine di una storia, ci vuole una vita per comprendere la bellezza di un legame sereno e trasparente, che non si sgretola alla prima difficoltà e che deve essere nutrito giorno dopo giorno. In questo pezzo, scritto e arrangiato da tutti e cinque i componenti della band e prodotto da Cantaluppi, gli Ex-Otago uniscono sonorità “nude” ed acustiche a una ricchezza orchestrale estremamente appassionata, come una dichiarazione, che comincia timidamente, con un pianoforte sottovoce, per poi animarsi ed arricchirsi man mano. Il sapore indie-pop, marchio di fabbrica della band, però, non si perde nemmeno per un attimo.