DANIELE SILVESTRI feat. RANCORE e MANUEL AGNELLI – “ARGENTOVIVO” SANREMO 20

DANIELE SILVESTRI

feat. Rancore e Manuel Agnelli

sul palco dell’Ariston con

ARGENTOVIVO

Si chiama Argentovivo il brano che Daniele Silvestri porta sul palco della 69esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista conferma la sua caratteristica principale, l’imprevedibilità, e lo fa con una canzone di forte impatto emotivo, scritta per “batteria e orchestra”. Attraverso unacostruzione quasi cinematografica – tra progressioni claustrofobiche e improvvise distensioni armoniche – il pezzo dà voce ad un adolescente di oggi, esplorandone le disperazioni più profonde e meno comprese. Un testo che lascia senza fiato, efficace e crudo.

Silvestri scandisce questo racconto serrato insieme al rapper RANCORE, tra i più rappresentativi e fuori dagli schemi della scena attuale romana, eMANUEL AGNELLI, che entra in maniera onirica e toccante nel pezzo; mentre la batteria di FABIO RONDANINI (Calibro 35 e Afterhours), è protagonista della storia, tensiva e vitale.

Intanto Silvestri – rivoluzionando la normale pubblicazione discografica – ha annunciato l’uscita di tre 45 giri ‘tematici’ per genere e cifra stilistica, che anticiperanno l’arrivo del prossimo album, atteso in primavera per Sony. Il primo 45 giri, “Dance Pack”, è già disponibile con i due nuovi brani “Complimenti Ignoranti” (Lato A) e “Tempi Modesti” (Lato B).

In autunno invece arriva il primo tour nei palasport (organizzato e prodotto da OTR live) che partirà con due date da Roma il 25 e 26 ottobree sarà poi: l’8 novembre 2019 a Padova (Kioene Arena), il 9 novembre 2019 a Rimini (RDS Stadium), il 15 novembre 2019 a Bari (Palaflorio), il 16 novembre 2019 a Napoli (Palapartenope), il 22 novembre 2019 a Milano(Mediolanum Forum), il 23 novembre 2019 a Torino (Pala Alpitour) – data zero il 19 ottobre 2019 a Foligno (Pala Paternesi) –. Prevendite aperte suticketone.it.