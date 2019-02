BOOMDABASH – “PER UN MILIONE” SANREMO 2019

Il brano inedito sarà contenuto in

“Barracuda – Predator Edition 2019”

in uscita Venerdì 8 Febbraio In fisico e digitale

Boomdabash è pronta ad approdare per la prima volta sul palco dell’Ariston alla 69° edizione del Festival di Sanremo. La band d’origine salentina sarà in gara tra i big con “Per un Milione”, brano che sarà disponibile su Spotify, ITunes e su tutte le principali piattaforme digitali da mercoledì 6 Febbraio e sarà incluso in “Barracuda – Predator Edition 2019” in uscita su etichetta B1- Polydor (Universal), una specialissima riedizione del loro ultimo album Barracuda che sarà fruibile in fisico e digitale da Venerdì 8 febbraio. Dopo aver conquistato la vetta della Top 100 of the year con la pluripremiata hit “Non ti dico no”, singolo più trasmesso dalle radio nel 2018 e che ha conquistato ogni classifica e già doppio disco di platino, l’esplosiva energia deiè pronta ad approdare per la prima volta sul palco dell’Ariston alla 69° edizione del Festival di Sanremo. La band d’origine salentina sarà in gara tra i big con “”, brano che sarà disponibile su Spotify, ITunes e su tutte le principali piattaforme digitali da mercoledì 6 Febbraio e sarà incluso in “in uscita su etichetta B1- Polydor (Universal), una specialissima riedizione del loro ultimo album Barracuda che sarà fruibile in fisico e digitale da

“Per un Milione” è una ballad in perfetto stile reggae intrisa di poesia e sentimento e un vero e proprio inno all’attesa delle molteplici forme d’amore nelle sue mille sfaccettature. Il testo nella sua genuinità esalta l’indispensabilità del vivere la semplicità dei piccoli gesti quotidiani facendoci riflettere su quanto sia importante riscoprire i valori e la bellezza dei momenti passati insieme agli affetti più cari. Dall’attesa della persona amata sino alla fantastica attesa di una nuova vita o di un figlio, l’amore è sempre il motore e l’energia che tiene in vita l’uomo in grado di riportare sempre il sole. Non c’è niente al mondo di migliore, nemmeno vincere un milione, che desiderare e attendere i nostri affetti.

Oltre ai Boomdabash Il testo vanta nella stesura della canzone anche la collaborazione di Rocco Hunt, Federica Abbate e Cheope Mogol, relativamente alle sonorità invece vi è la partecipazione di Takagi e Ketra.

Considerata una delle migliori reggae band italiane, i Boomdabash sono in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente elementi reggae, soul, drum and bass pop e hip hop, a testimonianza della grande versatilità del gruppo nel muoversi in diversi range e stili musicali.

Prodotto per la maggior parte insieme ai beatmaker multiplatino Takagi e Ketra e registrato tra Mesagne – negli studi di Soulmatical – e Milano, all’interno della nuova riedizione “Barracuda – Predator Edition 2019”, oltre al nuovo singolo sanremese, ritroviamo le collaborazioni con alcuni dei migliori artisti del panorama musicale italiano, che hanno impreziosito il loro ultimo lavoro. Da Loredana Bertè a Fabri Fibra e Jake La Furia, si annoverano anche i feat con Rocco Hunt nel brano “Gente del sud”, Alborosie nel brano “Pon di Riddim” e con Sergio Sylvestre nel brano “The Blind man story”.

La band dopo la grande partecipazione al Festival di Sanremo sarà pronta a stupire live con l’attesissimo “Boomdabash & Friends”, il concerto – evento per celebrare 15 anni di carriera che si terrà all’Alcatraz di Milano il prossimo 9 Maggio con numerosissimi ospiti.

Le prevendite di “Boomdabash & Friends” sono già disponibili su Ticketone.