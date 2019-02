ANNA TATANGELO – “LE NOSTRE ANIME DI NOTTE” SANREMO 2019

ANNA TATANGELO

“LE NOSTRE ANIME DI NOTTE”

Il brano in gara al Festival di Sanremo 2019

È contenuto nel nuovo album “La fortuna sia con me” in uscita l’8 febbraio

Ad aprile parte il tour con sei eventi speciali

“Le nostre anime di notte” (GGD Srl/Sony Music) è il brano che Anna Tatangelo porta in gara al Festival di Sanremo 2019, dove torna per l’ottava volta, diretta dal maestro Adriano Pennino.

Una ballad moderna, firmata da Lorenzo Vizzini che racconta di una notte rivelatrice. La storia di una coppia che dopo tante incomprensioni e frasi non dette, per la prima volta si rivela completamente al buio della notte, e tutto diventa improvvisamente più chiaro. E così come è evidente che niente potrà tornare mai uguale a prima, è altrettanto evidente che, al di là di tutti gli errori commessi e delle direzioni che prenderà il futuro, sarà impossibile per entrambi perdersi veramente.

Il brano è contenuto nel nuovo album della cantante, il settimo della sua carriera, in uscita su etichetta GGD srl (distribuzione Sony Music) l’8 febbraio e intitolato “La fortuna sia con me”.

Quella di quest’anno sarà solo l’ultima delle apparizioni di Anna sul palco dell’Ariston, iniziate nel 2002 quando, appena quindicenne, vince la categoria Giovani con la canzone “Doppiamente Fragili”. L’anno successivo è la volta di “Volere volare”, questa volta tra i “Big”. Nel 2005 Anna si presenta con “Ragazza di periferia” (terzo posto nella categoria “Donne” e appena riarrangiata insieme ad Achille Lauro e Boss Doms), nel 2006 con “Essere una donna” (brano scritto per lei da Mogol, primo posto nella categoria “Donne”). E ancora “Il mio amico” nel 2008, con cui ha duettato con Michael Bolton, “Bastardo” nel 2011, e infine “Libera” nel 2015.

Ad aprile Anna tornerà anche in concerto con sei eventi specialiattraverso l’Italia, per poi proseguire il tour, prodotto da Massimo Levantini per 1 Day, per tutta l’estate.

Questi primi appuntamenti previsti:

2 aprile Roma – Largo Venue

4 aprile Napoli – Common Ground

5 aprile Conversano (BA) – Casa delle Arti

10 aprile Milano – Tunnel Club

11 aprile Torino – Hiroshima Mon Amour

12 aprile Roncade (TV) – New Age