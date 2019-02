Presidente Marrese su disagi pendolari tratta Matera-Irsina

“Le perdite d’acqua nell’autobus della linea Matera-Irsina rappresentano il punto più basso di una situazione che non può essere più tollerata. Una soluzione alla questione sul trasporto pubblico urbano ormai non può essere più procrastinata”. Così, in una nota, il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese commenta il grave disagio che hanno incontrato i pendolari che utilizzano il bus della tratta Matera-Irsina, e che ieri hanno dovuto aprire gli ombrelli per ripararsi dall’acqua che pioveva all’interno dello stesso autobus. “Il trasporto pubblico locale purtroppo – ha aggiunto – continua a vivere una situazione di degrado e disagio, con mezzi sempre più obsoleti, che non permettono a studenti e cittadini di viaggiare in sicurezza. Una situazione che ormai da tempo sto denunciando, attraverso le continue richieste di sostituire il parco veicolare circolante nel nostro territorio e che, anche per legge, non potrebbe più circolare. Ora più che mai bisogna accelerare questo iter, affinché non ci si trovi più di fronte a circostanze così imbarazzanti. Ho avuto modo di apprezzare l’impegno profuso dall’Assessore regionale Castelgrande, e nutro piena fiducia sul fatto che la questione sarà affrontata con tempestività e determinazione, di modo che la sicurezza sulle nostre strade sia garantita”.

