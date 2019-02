Nevicate: L’ANCI ha incontrato i sindaci dei comuni interessati

Le conseguenze delle eccezionali nevicate del mese di gennaio che hanno paralizzato alcune aree della Regione con interruzione della erogazione dell’energia elettrica e l’isolamento di diversi comuni e contrade sono state esaminate oggi pomeriggio a Potenza nel corso di una riunione del l’Anci Basilicata con tutti i sindaci interessati.

All’incontro ha preso parte il dirigente generale del dipartimento infrastrutture e viabilità della Regione Basilicata, Dott.ssa Liliana Santoro.

Il Presidente dell’Anci, Salvatore Adduce ha posto in evidenza alcuni problemi che da tempo meritano una attenzione straordinaria a cominciare dalla predisposizione di un nuovo piano per gli interventi in occasione delle nevicate. A ciò si aggiunge la necessità di un maggiore coordinamento degli enti che hanno responsabilità sulle infrastrutture.

È del tutto evidente inoltre l’assoluta necessità di recuperare le funzioni delle due province che come è noto purtroppo sono state depotenziate.

A seguito dei numerosi interventi l’Anci Basilicata si è impegnata a sollecitare la Regione e il Governo Nazionale perché sia dichiarato lo stato di emergenza per le nevicate di gennaio 2019.

A procedere rapidamente alla ricognizione delle spese sostenute dai comuni e dalle amministrazioni provinciali di Matera e Potenza in occasione delle nevicate di gennaio 2019.

L’Anci ha proposto inoltre , in occasione del bilancio di previsione 2019, che la regione istituisca un fondo per avversità atmosferiche, di procedere ad un piano di investimento per l’ammodernamento e l’acquisto di mezzi che operano sui territori, di convocare un tavolo con tutti gli enti che hanno responsabilità sulle infrastrutture di qualunque genere.

I sindaci infine hanno espresso vicinanza e solidarietà alla popolazione di Pomarico colpita dalla recente frana.

Potenza, 4 Febbraio 2019