Gravina in Puglia: Elezioni Europee: le modalità di voto per i cittadini europei residenti a Gravina

Il Servizio Elettorale del Comune di Gravina in Puglia rende noto che in occasione delle Elezioni Europee del 26 Maggio 2019 i cittadini dell’Unione Europea residenti a Gravina potranno esercitare il diritto di voto in città, presentando domanda – inderogabilmente – entro e non oltre il 25 febbraio 2019.

L’istanza, corredata di copia del documento d’identità, potrà essere consegnata personalmente, all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico (dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 12, il Martedì e il Giovedì anche dalle 15.30 alle 18), oppure tramite e-mail all’indirizzo elettorale@comune.gravina.ba.it. Ancora, si potrà far pervenire le proprie domande a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo:anagrafe.gravinainpuglia@pec.puglia.rupar.it, o per posta raccomandata, scrivendo all’Ufficio Elettorale del Comune di Gravina in Puglia, con sede in corso Vittorio Veneto n. 12 a Gravina in Puglia.

Avvertenze: non dovranno presentare nuova istanza i cittadini dell’Unione Europea già iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di Gravina in Puglia per le Elezioni Europee.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri telefonici 080 32509242/080 3259267, dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12 (di Martedì e Giovedì dalle 16.30 alle 18). Dettagli e modulistica disponibili anche sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.gravina.ba.it.