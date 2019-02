FuturoalLavoro Manifestazione nazionale Cgil Cisl Uil il 9 Febbraio a Roma

Si terrà giovedì 7 febbraio alle ore 10.30 a Potenza, nella sede della Cgil Basilicata in via Bertazzoni 100, la conferenza stampa di Cgil, Cisl e Uil Basilicata per illustrare le ragioni della manifestazione nazionale unitaria #FuturoalLavoro che si terrà a Roma sabato 9 febbraio.

La manifestazione è stata indetta a sostegno della piattaforma con la quale le tre confederazioni avanzano le loro proposte e per chiedere al Governo di aprire un confronto serio e di merito sulle scelte da prendere per il Paese.

Creazione di lavoro di qualità, investimenti pubblici e privati a partire dalle infrastrutture, politiche fiscali giuste ed eque, rivalutazione delle pensioni, interventi per valorizzare gli assi strategici per la tenuta sociale del Paese a partire da welfare, sanità, istruzione, pubblica amministrazione e rinnovo dei contratti pubblici, maggiori risorse per i giovani, le donne e il Mezzogiorno. Queste, in sintesi, le priorità di Cgil, Cisl e Uil per la crescita del nostro Paese. Temi che saranno al centro della mobilitazione del 9 febbraio.

Alla conferenza stampa interverranno i segretari generali Cgil, Cisl e Uil Basilicata Angelo Summa, Enrico Gambardella e Carmine Vaccaro.