Al comprensivo 2 di Policoro venerdì incontro con Paolo Crepet

Venerdì 8 febbraio alle ore 18 al cinema Hollywood di Policoro, lo psichiatra, scrittore e sociologo, Paolo Crepet, incontrerà i docenti, i genitori e gli studenti della secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo 2 di Policoro. “Questo incontro con l’autore – è scritto in un comunicato – rientra nelle attività culturali promosse dall’istituto nel piano dell’Offerta Formativa dell’Ic2 per garantire una partecipazione collegiale di tutti i soggetti della comunità educante al fine di creare una full immersion su questioni che interessano in primis le nuove generazioni. Di certo, i titoli degli ultimi libri dell’autore: “Coraggio”, “Passione” … sono di forte impatto sentimentale in questa epoca digitale che ci allontana sempre più dalle reali emozioni. Gli alunni si sono interrogati sulle tante “storie” della vita…. ponendosi domande e cercando risposte. Il dirigente scolastico, la prof.ssa Maria Carmela Stigliano, ha fortemente voluto questo evento perché come ha sottolineato “La scuola deve creare occasioni di cultura reale, deve educare le menti a vivere le emozioni e soprattutto deve avere il “Coraggio” e la “Passione” di osare per una gioventù migliore!”

Correlati