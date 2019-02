Verso le Regionali: Lettera aperta ai lucani di Antonio Mattia (M5S)

Il nostro Piano per le infrastrutture prevede investimenti pubblici e privati ed è già in fase avanzata di studio con i diversi players nazionali ed internazionali. Un Piano che, insieme con le altre azioni del programma, prevede circa 55-60 mila nuovi posti di lavoro in dieci anni.

L’Agricoltura oggi rappresenta il 5% del Pil lucano ma il suo sviluppo nei settori ortofrutticoli è destinato a far crescere la produttività. È necessario mettere in campo azioni volte a rafforzare le esportazioni delle nostre eccellenze anche attraverso piattaforme infrastrutturali dedicate al loro commercio come ad esempio un aeroporto cargo. Assieme a questo è necessario un piano per le bonifiche per rimettere a disposizione della regione terre oramai inutilizzate e alcune volte contaminate. In questo settore prevediamo si possano creare circa 3500 posti di lavoro 10 anni.

La regione è bloccata sul fronte Infrastrutture, nonostante i piani di programma Anas e nonostante le risorse europee. È indispensabile sbloccare i fondi già impegnati sul territorio per permettere lo sviluppo del retroporto di Taranto, un aeroporto cargo per gli scambi commerciali nazionali e internazionali, maggiori tratte di trasporto pubblico locale ed efficaci collegamenti stradali.

Col Piano infrastrutture prevediamo la creazione 40mila posti di lavoro, 20mila nei primi 5 anni.

Per quanto riguarda l’Industria, l’impresa lucana ha resistito, rimanendo stabile in termini di produttività, alla crisi industriale degli ultimi 10 anni. Tuttavia è importante un rilancio, attraverso la logistica integrata, lo sviluppo della ricerca e università, nei settori emergenti e maggiormente produttivi come aerospazio, automotive innovativo e manifatturiero. Attraverso queste azioni prevediamo un impulso dell’occupazione pari a 25mila unità in 10 anni.

A questa visione di infrastrutture per lo sviluppo vanno aggiunte due specifiche linee di intervento.

La prima, necessaria per attrarre giovani e personale qualificato riguarda l’innovazione nelle politiche di contrasto allo Spopolamento e nelle misure per l’occupazione giovanile. Prevediamo un’inversione significativa della tendenza demografica con un aumento di circa 10-20 mila residenti in dieci anni.

La seconda è mettere in moto un piano di inclusione sociale e di welfare che consenta fin da subito di produrre sostenibilità economica e sociale per quella parte di popolazione che è allo stremo e non può aspettare il dispiegamento di tutti gli effetti del Piano di sviluppo. Un Welfare dei diritti e delle opportunità, spazio e luogo di partecipazione e di produzione di capitale sociale. Massima attenzione alle persone con disabilità, agli anziani, alle bambine e ai bambini. Metteremo in campo un piano straordinario di contrasto alla povertà e alla povertà educativa. Faremo della Basilicata un laboratorio di sperimentazione avanzata del Reddito di cittadinanza con un piano di investimenti nei settori ad alta intensità di lavoro.

La Basilicata ha bisogno di una Sanità fondata sul diritto alla salute per tutti. Abbiamo messo a punto misure per una drastica riduzione delle liste di attesa. Abbiamo studiato un sistema per la valorizzazione dei piccoli presidi ospedalieri territoriali. Senza dubbio è necessario superare tutti i limiti delle politiche socio-sanitarie di questi anni. Una riforma, concertata con i cittadini e con tutti i portatori di interesse, che sia in grado di garantire sicurezza e risposte ai bisogni di salute dalle città alle aree rurali. Una riforma della governance complessiva del sistema sanitario in grado di abbattere costi inutili per ricavare ulteriori risorse a vantaggio dei cittadini.