Presto online APPolicoro, la guida completa ai servizi ed alle informazioni turistiche della città

Vivete a Policoro o state pensando di venire in vacanza? Se la risposta è affermativa, avrete sicuramente bisogno di scaricare gratuitamente, sia per Android che per iOS, l’applicazione APPolicoro, una guida completa ai servizi ed alle informazioni turistiche della città d’Ercole. L’app, dall’utilizzo intuitivo e smart, si propone di essere uno strumento di promozione del territorio oltre che una vetrina che consentirà di mostrare notizie, eventi, informazioni utili sui luoghi da visitare, sulle strutture ricettive, le attività commerciali e i professionisti di qualunque settore che aderiranno all’iniziativa.

APPolicoro si rivolge in particolare ai turisti, ma integra al suo interno un insieme di funzionalità specifiche per i cittadini residenti, come informazioni sugli appuntamenti in programma, i numeri utili, le farmacie di turno o il calendario della raccolta differenziata. L’app, suddivisa in categorie, comprenderà anche itinerari turistici del territorio limitrofo con le sue principali attrazioni.

L’applicazione è stata realizzata da Officine Creative (www.officinecreative.studio), un giovane team “made in Policoro” che si occupa da anni di comunicazione e pubblicità integrata per aziende. Tutte le attività commerciali, i professioni, i locali, i lidi e le strutture ricettive avranno una pagina personalizzata dove la redazione di APPolicoro provvederà in tempo reale all’aggiornamento dei contenuti, delle iniziative, degli eventi e delle offerte commerciali. Per entrare a far parte di APPolicoro o per avere maggiori informazioni è necessario contattare il team di sviluppo all’indirizzo mail info@appolicoro.it o chiamare al numero 3391876901.

APPolicoro sarà presto presentata al pubblico nel corso di un iniziativa dedicata. Nel frattempo le pagine social (Facebook, Instagram e Twitter) e il sito (www.appolicoro.it) saranno costantemente aggiornati.