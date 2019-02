Plauso Coldiretti Basilicata per operazione Dda e Carabinieri nel Metapontino

“È di grande rilevanza e merita apprezzamento l’operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Matera, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, che ha sgominato un clan accusato di associazione per delinquere di tipo mafioso che seminava terrore nel Metapontino”. E’ il commento del presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani. “Confermiamo sentimenti di gratitudine per lavoro portato le forze dell’ordine, fondamentale per la tutela delle aziende agricole di un’area fortemente vocata – conclude Pessolani – fiore all’occhiello dell’ortofrutta italiana, oltre che dei cittadini”.

