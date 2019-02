Il jazz a Gocce d’Autore con Weldon e gli Hammond Groovers

Torna il grande jazz a Gocce d’Autore. Giovedì 7 febbraio alle 21.30 ospiti del Jazz club Potenza del circolo culturale saranno – si legge in una nota – Jerry Weldon & Hammond Groovers. Prima tappa del tour che vedrà i musicisti esibirsi a Napoli, Roma, Termoli, Casoria, Torino, Vignola e Milano, il quartetto presenterà nel capoluogo lucano il nuovo disco dal titolo “We’re Rollin” edito da Musicology in collaborazione con Nuccia records. Nel disco, caratterizzato dal grosso impatto sonoro della band, sono presenti sia brani originali che standard riarrangiati ed eseguiti con maestria dai quattro artisti. Jerry Weldon, newyorkese, è un veterano del sax tenore, energico e incisivo. Diventato famoso in tutto il mondo nel 1981, suonando con il leggendario Lionel Hampton e la sua Orchestra, ha collaborato negli ultimi trent’anni con alcuni dei musicisti più importanti al mondo, come l’organista Jack McDuff e il suo Sistem Heatin, Jimmy McGriff, Joey Defrancesco, Bobby Forrester, Dr. Lonnie Smith, Mel Rhyne, Al Grey, i giganti del piano George Cables e Cedar Walton, le leggende della batteria Roy Haynes e Jimmy Cobb, George Benson, Earl Klugh ed il grande cantante Mel Tormé. Gli Hammond Groovers è una band composta da alcuni dei musicisti più apprezzati in Europa: il chitarrista Daniele Cordisco, Antonio Caps all’organo hammond e il batterista Elio Coppola. Il trio ha ottenuto un enorme successo in tutta Europa, negli ultimi anni, come una delle sezioni ritmiche più richieste dai musicisti americani in tournée in tutto il mondo. Per partecipare al concerto occorre contattare gli organizzatori al 3459878520”.

Correlati