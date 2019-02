A Matera un proficuo incontro con le famiglie dei piccoli diabetici

Promosso da AGGD Basilicata con la collaborazione dello staff di Pediatria ASM, si è discusso sulle problematiche assistenziali del Diabete di Tipo 1

Si è svolto ieri presso la Sala Cinema dell’ASL di Matera, l’incontro tra l’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata e le famiglie dei pazienti seguiti presso il reparto di Pediatria di Matera.

Dopo una prima fase di presentazione delle iniziative e delle attività che AGGD ha già messo in campo, i presenti si sono confrontati sulle problematiche assistenziali della realtà materana, tematiche pressoché simili a quelle già riscontrate e condivise sul territorio potentino. L’incontro si è svolto in un clima costruttivo, sia per l’Associazione che ha ascoltato quali sono i problemi della realtà locale, sia per le famiglie che hanno mostrato grande apprezzamento, molte delle quali hanno scelto di associarsi per rimanere informate sulle future iniziative.

L’Associazione intende ringraziare il dottor Delvecchio e l’intero staff del reparto di Pediatria dell’Ospedale Madonna delle Grazie per l’ospitalità e l’impegno profuso su questa tematica.

“L’augurio è che questo incontro sia la premessa per una collaborazione costruttiva e di supporto ai professionisti sanitari e alle istituzioni, coinvolti nei processi di assistenza al bambino con diabete”, ha commentato il dr. Maurizio Delvecchio, Dirigente medico Pediatria e Neonatologia ASM, già coordinatore regionale della Giornata Mondiale del Diabete 2018.

Potenza, 04 febbraio 2019