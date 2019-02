Sanremo 2019: Enrico Nigiotti Premio Lunezia per “NONNO Hollywood”. Saita si distingue fra i Giovani.

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, il Premio Lunezia è quello che esprime tutte le indicazioni sui testi dei big in gara e sui brani dei 24 giovani che si sono sfidati prima dell’inizio del festiva nel programma condotto da Baudo.

Il Premio Lunezia per Sanremo va a Enrico Nigiotti per il testo “Nonno Hollywood”. Ha scritto questa canzone dopo la morte di suo nonno, per lui è un “brano sincero”. De Martino afferma che il contenuto del testo ha molta potenzialità, c’è molta arte nella canzone. A lui segue anche il commento, la motivazione, di Dario Salvatori critico musicale e membro della stessa commissione che ha dato il premio. Queste le sue parole : “Enrico Nigiotti approda al Festival di Sanremo con un curriculum autoriale di grande prestigio, “Nonno Hollywood” è un racconto originale, descrittivo e suggestivo, sicuramente efficace anche nel risultato “musical-letterario”.

Una sorta di lettera al nonno, nello stile “si stava meglio prima”, che ha suscitato reazioni contrastanti. Se, infatti, per i giurati del Lunezia «“Nonno Hollywood” è un racconto originale, descrittivo e suggestivo, secondo altri è il testo più «conservatore» e «sovranista» di questa edizione, per via dei riferimenti ai bei tempi andati.

Tra tutti i 24 ragazzi che hanno partecipato a Sanremo giovani, Loredana D’Anghera (Dir. Artistico Lunezia Nuove Proposte) indica il brano “Niwrad” di Saita e dichiara: “Il sound musical-letterario di Saita è un piacevole salto nel passato, la voce, la melodia e alcuni frammenti musicali, così come i suoni utilizzati nell’arrangiamento, sono un mix equilibrato di stili e momenti deja-vu”. Tutto questo ha motivato l’assegnazione del premio anche per lui.

Nelle recenti edizioni il Premio Lunezia è stato sostenuto dal Ministero della Cultura, Regione Toscana, Regione Liguria e Siae. La manifestazione gode inoltre della collaborazione di Radio Rai e di servizi Rai Tv in tema di rubriche e notiziari.

L’11 Febbraio si riapriranno le iscrizioni alla Sezione Nuove Proposte del Premio Lunezia.

Michela Cicirelli