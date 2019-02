Matera 2019, esito selezione per una residenza artistica di un fotografo nell’ambito del progetto “European Eyes on Japan”

È la leccese Alessia Rollo la vincitrice della selezione per una residenza artistica riservata ad un fotografo del Sud nell’ambito del progetto “European Eyes on Japan”, organizzata da EU Japan Fest – organizzazione giapponese di imprese private che ha come mission la realizzazione di coproduzioni con le Capitali Europee della Cultura – in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019.

Attivo dal 1999, il progetto “European Eyes on Japan” consiste nell’invitare i fotografi che lavorano in Europa a scattare foto delle varie prefetture del Giappone sul tema dei giapponesi contemporanei e su come vivono le loro vite. L’obiettivo è fare in modo che questa collezione si riveli un’opportunità per i giapponesi di riappropriarsi di aspetti della loro vita quotidiana che si tende a trascurare, e al contempo che gli europei possano approfondire la loro conoscenza del Giappone e acquisire familiarità con una così lontana presenza di un così lontano paese dell’Estremo Oriente. Le fotografie scattate in varie località del Giappone vengono raccolte l’anno successivo nelle pubblicazioni “European Eyes On Japan” ed esibite in mostre in alcune città di tutto il Giappone e in Europa. Le opere che hanno completato il circuito espositivo vengono poi donate alle loro prefetture di origine come parte del patrimonio culturale delle loro ultime generazioni.

Fotografa concettuale, Alessia Rollo (1982) nel 2009 ha conseguito un Master in “Fotografia creativa” presso la scuola EFTI a Madrid. Ha realizzato mostre personali e collettive in Spagna, Brasile e Italia. Insegna come docente di fotografia presso vari enti formativi del territorio con specifica attenzione sul contemporaneo e sulla semiotica dell’immagine. Ha partecipato a diverse residenze artistiche internazionali tra cui Default. Masterclass in Residence e per una residenza presso il MO.ta (Museo di arte transitoria) a Lubiana da Cimetta Found. Recentemente è stata selezionata per la Biennale dei giovani artisti del Mediterraneo, dal BitumePhotofest e dal premio LensCulture Awards 2018. Il suo progetto Fata Morgana è stato selezionato da LensCulture Exposure Award 2018 ed esibito durante Photo London 2018. È stata selezionata da PHotoEspaña come talento emergente 2018 per la piattaforma internazionale Futures Photography. Il suo ultimo progetto “Dialoghi italiani” è uno dei lavori finalisti a Cormos Book Award 2018 ad Arles.