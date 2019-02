Fiera di San Giorgio: al via l’affidamento della gestione

Pubblicati gli avvisi pubblici per le indagini di mercato

Termini fissati al 18 Febbraio: seguirà la procedura negoziata

La Direzione Amministrativa/Finanziaria del Comune di Gravina in Puglia ha provveduto alla pubblicazione degli avvisi per le indagini di mercato relative all’organizzazione della 725a edizione della Fiera regionale di San Giorgio, in programma in città dal 24 al 28 Aprile prossimi. Due gli avvisi pubblicati: uno, per la gestione e fornitura di quanto occorrente per lo svolgimento della manifestazione fieristica, di importo base pari ad euro 182.000; l’altro, afferente all’organizzazione di eventi e convegni correlati alla Fiera, di importo base pari ad euro 45.000. Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici abilitati, iscritti e presenti sulla piattaforma regionale EmPulia. La manifestazione d’interesse alla partecipazione alla gara dovrà essere formalizzata entro e non oltre le ore 12 del 18 Febbraio 2019. Successivamente, l’Ufficio del responsabile unico del procedimento procederà alla verifica del possesso dei requisiti autodichiarati. Quindi i concorrenti ammessi verranno invitati alla successiva procedura negoziata sulla piattaforma regionale EmPulia ed invitati a formulare l’offerta nel termine stabilito di concerto con la stazione appaltante.

Gli avvisi, i capitolati e la modulistica riguardanti le due indagini di mercato sono disponibili online, nella sezione “Bandi e Gare” del sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.gravina.ba.it.