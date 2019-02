VICE PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ROSATO IN BASILICATA

“Il vice presidente della Camera dei Deputati, on. Ettore Rosato (PD) sarà in Basilicata oggi venerdì 1 febbraio e domani sabato 2 febbraio per un intenso programma di visite e incontri.

Al suo arrivo nel pomeriggio, previsto per le 15.30 – si legge in una nota – l’On. Rosato si recherà a Pomarico insieme all’Assessore Luca Braia, per effettuare un sopralluogo sulla frana che qualche giorno fa ha devastato la comunità del comune del materano con diverse famiglie di sfollati e incontrare la stampa.

Sabato mattina, alle ore 9.00, ancora un sopralluogo presso la stazione RFI di Ferrandina dove l’On. Rosato, incontrerà il Comitato per la ferrovia Matera-Ferrandina e la già parlamentare Maria Antezza, prima firmataria nella precedente legislatura dell’emendamento da 210 milioni di euro alla legge di Bilancio 2016, che ha previsto il finanziamento del completamento della tratta ferroviaria Matera-Ferrandina.

Nel pomeriggio del 2 febbraio, sempre a Ferrandina presso Palazzo Caputi alle ore 18.00, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Sui binari dello sviluppo”, dialogo con la comunità tra presente e futuro nel tempo di Matera 2019, sulle opportunità da mettere in campo per il rilancio della Val Basento e non solo, organizzato dal Circolo PD. Parteciperà a lavori l’Assessore alle Politiche Agricole e forestali, Luca Braia”.