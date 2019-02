Putignano: Scarcerato dal Carcere di Potenza aveva in casa una pistola clandestina. Arrestato 59enne

Nel pomeriggio di ieri, in Putignano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gioia del Colle (BA), hanno arrestato, con l’accusa di detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento, un pregiudicato del luogo.

Si tratta di D.G.. 59enne, il quale, sottoposto ad una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una pistola marca “SMITH&WESSON” Mod. 66-2 cal. 357 Magnum, con nr. 6 cartucce dello stesso calibro inserite nel caricatore a tamburo. La pistola era contenuta in un sacchetto di carta, nascosta sotto il pannello della vasca da bagno con idromassaggio. I successivi accertamenti hanno consentito di acclarare che la pistola, sottoposta a sequestro, risultava non censita in quanto non catalogata dalle Forze di Polizia italiane.

Per D.G., che era stato da poco scarcerato dalla Casa Circondariale di Potenza con la sottoposizione alla misura di sicurezza della Libertà Vigilata, si sono così riaperte le porte della Casa Circondariale di Bari.