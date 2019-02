Palagianello ottiene finaziamento per il ripristino strutturale dei parchi naturali danneggiati da incendi nell’estate 2017

Il dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – della Regione Puglia ha approvato, con atto dirigenziale, la graduatoria e il relativo impegno della somma di 138.851,63 euro a sostegno dei comuni per il ripristino strutturale dei parchi naturali danneggiati da incendi nell’estate 2017.

Tra i comuni interessati c’è anche Palagianello che riceverà 118 mila euro, in virtù della proposta progettuale elaborata dall’Amministrazione Comunale, per la ricostruzione ed il recupero di strutture ed infrastrutture a servizio del parco naturale, danneggiato dall’incendio del 13 agosto 2017, che per mano dolosa distrusse 79 ettari tra macchia e bosco.

«Questa mattina, in compagnia dell’assessore comunale all’Agricoltura Alessandro Resta, siamo stati in Regione – ha confessato il sindaco di Palagianello Maria Rosaria Borracci -, esattamente dall’assessore Pisicchio per chiedere conto della nostra proposta progettuale.

Sarà stato un caso, sarà che non ci stanchiamo mai di lavorare per la nostra comunità ma siamo tornati a casa con 118 mila euro.

Siamo pronti a ripartire – ha aggiunto il primo cittadino -, proprio come avevamo garantito alla nostra comunità subito dopo aver fatto una prima ricognizione dei danni subiti. La competenza, ancora una volta, ha dato i frutti sperati».

«L’atto dirigenziale è esecutivo da oggi – ha poi aggiunto l’assessore all’Agricoltura del Comune di Palagianello Alessandro Resta -. Accogliamo la notizia con grande entusiasmo e guardando al futuro».