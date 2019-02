Firmata oggi la convenzione tra Provincia, Politecnico di Bari e Istituto Righi

E’ stata sottoscritta questa mattina nella sala della Presidenza della Provincia, la convenzione tra Politecnico di Bari e istituto “Righi” alla presenza del vicepresidente Raffaele Gentile, il rettore del Politecnico Eugenio Di Sciascio, il Preside Gregorio Andria e Iole De Marco, dirigente dell’istituto superiore tarantino.

L’accordo riguarda l’utilizzo durante l’orario antimeridiano, pomeridiano e serale degli impianti sportivi e delle attrezzature del Centro interdipartimentale “Magna Grecia” del Politecnico ubicato in viale del Turismo, al quartiere Paolo IV per lo svolgimento delle attività motorie ed eventuali gare di campionato da parte degli studenti della succursale del Righi sita nello stesso quartiere.

“E’ un importante passo” – ha commentato in numero due dell’amministrazione di via Anfiteatro – “verso la riqualificazione della succursale dell’Istituto Righi di Taranto che potrebbe essere trasferita del tutto proprio in alcuni locali che il Politecnico ha messo a disposizione della scuola ionica.

“Questa amministrazione, e il mio impegno fino in fondo” – ha infine concluso Gentile – “è rivolto alla risoluzione del problema degli impianti sportivi che riguarda un po’ tutte le scuole e che via via stiamo cercando di risolvere, come è già accaduto con la Marina Militare per gli studenti del Battaglini, in sinergia con gli altri enti di terra ionica”.