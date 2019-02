AGGD Basilicata: Domenica un incontro con i piccoli diabetici materani x

“Domenica 3 febbraio si terrà alle ore 18:00 presso la Sala Cinema dell’ASM in Via Montescaglioso, un incontro tra il direttivo dell’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata e i genitori dei pazienti con diabete di tipo 1, seguiti presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, grazie alla collaborazione del Dr. Maurizio Delvecchio – Dirigente medico pediatria e neonatologia ASM, già coordinatore regionale della Giornata Mondiale del Diabete 2018.

L’associazione presieduta da Angela Possidente, – si legge in una nota – nasce lo scorso maggio dall’iniziativa lodevole di alcuni pazienti e dei loro genitori seguiti presso l’ambulatorio di diabetologia di Potenza e in questi primi mesi di attività ha iniziato a portare avanti alcune iniziative di informazione soprattutto a livello provinciale, supportati dal referente medico, dr. Giuseppe Citro dell’ASP di Potenza.

Tra queste iniziative, spicca il progetto “A scuola con il Diabete Tipo 1” di cui se ne è discusso proprio qualche giorno fa a Potenza, in una tavola rotonda che ha visto coinvolti diversi attori: famiglie, scuola e Miur, Psicologi e Diabetologi, con la collaborazione attiva del Garante dell’infanzia e dell’Adolescenza. Si è discusso in particolare di quanto ancora oggi sia difficile il percorso formativo di un bambino con diabete che troppo spesso viene guardato con occhi diversi dai compagni, e dalla reticenza del personale scolastico nell’interfacciarsi con una malattia autoimmune che non richiede necessariamente l’ausilio costante di personale sanitario, bensì la minima conoscenza dei rischi e di piccoli accorgimenti su come prevenirli.

L’incontro di domenica 3 Febbraio, a cui prenderà parte tutto il personale medico del reparto di Pediatria dell’ASM, – aggiunge la nota dell’Aggd – vuole essere una prima occasione di confronto tra l’Associazione e i pazienti materani, un momento di conoscenza reciproca e di condivisione delle problematiche assistenziali che quotidianamente vengono affrontate dai pazienti affetti da Diabete di Tipo 1. AGGD Basilicata conta, ad oggi, già alcuni associati sul territorio materano e diverse iniziative messe in campo che interessano anche la provincia di Matera, come la convenzione con il Patronato ACLI, valida per tutta la regione.

Questo appuntamento vuole essere un’occasione per l’Associazione di aprirsi al territorio materano, così da fare rete e portare avanti le attività in tutta la regione Basilicata”.

Correlati