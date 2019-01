POLICORO (MT): SORPRESI A RUBARE PRESSO UN ALBERGO DEL POSTO. ARRESTATI DAI CARABINIERI

Nel pomeriggio del 30 gennaio, i Carabinieri di Policoro sono intervenuti presso la struttura alberghiera “Oro Hotel”, dove era stata segnalata la presenza sospetta di alcune persone. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno sorpreso F.A., trentaseienne e di V.V., trentaquattrenne, entrambi originari di Policoro, mentre erano intenti a trafugare materiale da cucina (forno industriale). La susseguente attività di indagine ha permesso di rinvenire nel corso delle perquisizioni domiciliari, altro materiale di proprietà della stessa struttura alberghiera, già oggetto di furto nel recente passato. La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario mentre i due soggetti sono stati arrestati in flagranza per tentato furto aggravato e ricettazione in concorso e tradotti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso il carcere di Matera.

