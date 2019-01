Cultura della pace: a Matera iniziativa Avis con clown Rodari

“Importante appuntamento con la solidarietà sabato 2 febbraio a Matera. A partire dalle ore 19 e 30, presso la parrocchia di San Rocco in Via Lucania, – si legge in una notas diffusa da Avis Basilicata – è in programma l’evento “Diffondiamo la Cultura della pace – Incontro con Marco Rodari” organizzato dall’Avis regionale di concerto con quella provinciale e quella comunale di Matera. Animatore testimone – protagonista dell’iniziativa sarà Marco Rodari, noto come il clown Pimpa, da anni impegnato a portare un sorriso ai bambini che vivono in zone del mondo provate da gravi conflitti armati con la sua associazione “Per far sorridere il cielo”. Passando dai luoghi di guerra, da Gaza, dove è stato uno dei pochi testimoni diretti dell’operazione Margine Protettivo, all’Iraq, dove ha vissuto la terribile avanzata di Isis, Marco Rodari traccia, attraverso brevi racconti, un punto di vista nuovo sulle questioni Medio Orientali, poco politico, poco giornalistico, assolutamente umano. “Attraverso le sue parole potremo vivere e capire quali sono le emozioni e le dinamiche umane che si provano sotto le bombe- spiegano i rappresentanti dell’associazione – alla fine dell’incontro prezioso con lui non potremo che condividere le sue parole ed il suo pensiero”. L’evento di domenica dà l’avvio ad un progetto più ampio che vede impegnate l’Avis Regionale e tutte le altre sezioni che intenderanno aderire per diffondere la cultura della pace. “Sabato partirà questo progetto in collaborazione con Avis Matera e Avis provinciale, oltre a Vip Clown Venosa che avrà un proseguo a ottobre con gli incontri ed i laboratori nelle scuole di ogni ordine e grado nella città de Sassi- precisano Orazio Amati e Pino Loperfido presidenti rispettivamente di Avis provinciale e comunale di Matera – da sempre gli avisini son impegnati nella diffusione dei buoni valori”.

Correlati