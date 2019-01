COLDIRETTI AL FIANCO DEGLI ASSOCIATI SU AUMENTO DEI CANONI DEI TERRENI COMUNALI A MONTESCAGLIOSO

Costruttivo e partecipato l’incontro organizzato dalla Coldiretti presso la sede provinciale di Matera per fare il punto sulla determinazione e l’entità dei canoni di affitto e, più in generale, sulla situazione dei terreni comunali di Montescaglioso alla luce della procedura di risanamento finanziario dell’Ente. Attraverso una puntuale analisi degli aspetti giuridici e normativi – che è servita a chiarire molti aspetti controversi di questa vicenda che interessa centinaia di agricoltori – la confederazione agricola materana, rappresentata dal presidente Gianfranco Romano, ha voluto supportare i propri associati, fornendo risposte e indicazioni. All’esito dell’incontro, moderato dal direttore Aldo Mattia, sono state condivise – in relazione ai diversi casi esistenti – le azioni da intraprendere nell’ambito di una strategia volta a tutelare i rapporti contrattuali in essere che, a parere del presidente regionale Antonio Pessolani, non devono essere pregiudicati dal dissesto.

Matera 31 gennaio 2019