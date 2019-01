Avanti tutta, Leo…

Il suo grande insegnamento rimarrà scolpito nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Un esempio, quello di Leonardo Cenci il maratoneta, che ha sempre combattuto il tumore con grande forza e con grande serenità. “Il nostro Leo è volato in cielo, tra gli angeli. La sua missione sulla terra è terminata” ha scritto su Facebook Avanti tutta, l’associazione onlus da lui fondata con lo scopo di promuovere lo sport come parte essenziale dei protocolli di terapia oncologica “Di questi sei anni che gli sono stati ‘regalati’ dalla malattia – si legge nel post – non ha sprecato neanche un giorno. Con i sogni ai piedi e l’invincibilità nel suo cuore è riuscito a realizzare tanti dei suoi desideri ed il resto saranno portati a compimento perché il patrimonio umano e materiale che lui ha creato non andrà disperso”. Non piange solo Perugia, la sua città, ma piangono la sua morte, tutti i luoghi che con la sua Onlus, ha attraversato correndo per lanciare il suo messaggio di speranza e di fiducia. L’estate scorsa noi di Radio Laser lo abbiamo seguito per le strade di Marconia, per la Stra Marconia, lo abbiamo asclotato lanciare il suo messaggio positivo, il suo messaggio di amore verso la vita, questa meravigliosa vita che abbiamo il dovere di non sprecare. Lo abbiamo salutato con l’augurio di rivederci il prossimo agosto, purtroppo così non sarà ma certamente il suo messaggio rimarrà indelebile nella nostra memoria, messaggio che cercheremo di diffondere il piu’ possibile.