Convegno Matera, Franconi: “Giunti utili suggerimenti”

“E’ un rapporto redatto in collaborazione con esperti italiani ed internazionali provenienti anche da Stati Uniti, Germania e Paesi Bassi, e che contiene suggerimenti utili per lo sviluppo della Basilicata. Oggi abbiamo provveduto ad esaminare le indicazioni ed i dati contenuti nel report per trovare concreti ambiti di applicazione”. Lo ha detto oggi, a Matera, l’assessore regionale alle Politiche per la Persona, Flavia Franconi, a margine del Forum “Think Tank Basilicata”, un’iniziativa che il primo gruppo privato italiano di analisi di problematiche complesse, “The European House-Ambrosetti” e Total E&P Italia hanno attivato per presentare la visione “Basilicata: energie per un futuro sostenibile”. “Posso affermare – ha detto ancora la Franconi – che ci sono idee molto interessanti ed anche altre che già la giunta regionale aveva provveduto a mettere in atto. Il nostro scopo sarà quindi potenziare quelle già esistenti e progettarne altre. Il rapporto fornisce un quadro con luci ed ombre della Basilicata rilevando per esempio come il nostro Pil abbia superato i valori pre-crisi, e come al contempo le carenze infrastrutturali siano molte. A questo ultimo proposito – ha continuato la Franconi – bisogna sottolineare come alla Regione siano destinate opere per 420 milioni di euro che il governo nazionale e l’Anas non hanno ancora progettato. Ne abbiamo più volte sollecitato lo sblocco, ben sapendo che la Basilicata in questo modo compirebbe un passo in avanti considerevole”.

