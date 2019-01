Viabilità e maltempo. Lieve cedimento su un tratto della S.P. Oraziana

A seguito delle avversità atmosferiche dei giorni scorsi, si è verificato un cedimento del piano viabile sulla S.P. Oraziana, in corrispondenza dello svincolo di Ginestra, in direzione di Venosa. Il danno ha interessato mezza carreggiata per la lunghezza di alcune decine di metri.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente tecnici e personale addetto alla manutenzione stradale della Provincia di Potenza al fine di garantire il transito in sicurezza.

Si è proceduto, in particolare, alla sigillatura delle lesioni che si sono formate, oltre a essere apposta la segnaletica indicante lo stato di pericolo e l’obbligo di ridurre la velocità dei veicoli in transito sul tratto interessato.

La Provincia di Potenza fa sapere inoltre che sono in corso di accertamento le cause del cedimento. Al termine delle necessarie verifiche verrà eseguito l’intervento di ripristino del piano viabile.