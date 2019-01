Presentato il modello DMO per la Governance del piano Compartecipato di Marketing del Comune di Laterza

Presentato nella Cavallerizza del Palazzo Marchesale, il modello DMO (Destination Management Organization) per la Governance del piano Compartecipato di Marketing del Comune di Laterza.

E’ stato un passaggio fondamentale nel completamento del progetto che ha visto il Comune e gli operatori del settore turistico impegnati in questi anni nella costruzione del prodotto “Destinazione Laterza”.

Una serie di incontri pubblici, la costituzione di due Club di Prodotto “Laterza Slow Discovery” e “I Sapori di Laterza” con la consulenza della FTourism hanno portato gradualmente gli operatori ad acquisire la consapevolezza del valore del territorio e degli attrattori da proporre ai turisti. Il Turismo esperienziale e ecosostenibile è stato posto alla base della costruzione del prodotto: Turismo naturalistico-Vacanza attiva con le esperienze in Gravina (escursioni, arrampicata sportiva, birdwatching), turismo culturale (maiolica, chiese rupestri), turismo enogastronomico (mani in pasta: panifici, caseifici). Per la sua diffusione è stato costruito il portale web “www. Laterza Turismo.com”, nel quale ciascun operatore aderente al Club di Prodotto ha una propria pagina che le proposte e con il collegamento ai propri canali web.

In una sala affollata da operatori, da rappresentanti provinciali e locali della Confcommercio e da studenti del Liceo Vico di Laterza, presenti per l’alternanza scuola-lavoro, l’Assessore al Turismo Mimma Stano, dopo aver rivolto l’invito a TUTTI gli operatori turistici a valutare l’adesione al progetto, ha illustrato l’organizzazione prevista per la promocommercializzazione della “Destinazione Laterza”.

La Governance si realizzerà attraverso la DMO, quale strumento di Destination Management di una Destinazione che ha come obiettivo ultimo lo sviluppo e il posizionamento sul mercato dell’intera destinazione.

La Dmo di Laterza sarà uno strumento pubblico-privato attraverso la convenzione tra il Comune e la costituenda ATS Associazione Temporanea di Scopo, formata da imprese, associazioni e professionisti.

Il Comune concederà all’ATS l’utilizzo del portale “Laterza Turismo” e delle pagine social web: Facebook, Instagram e si occuperà della promozione attraverso tutti i canali informativi, partecipazione alle fiere di settore, press tour.

L’Ats svolgerà le attività di commercializzazione del “prodotto Laterza” in tutte le sue componenti di accoglienza, ristorazione, laboratori artigianali, trasporti, agenzie viaggi, guide turistiche, servizi vari, mediante contatti diretti con tour operatori, agenzie di incoming, associazioni sportive, associazioni culturali, scuole, educational tour, ecc.

Il Sindaco Gianfranco Lopane ha dichiarato la sua soddisfazione per il raggiungimento di questa importante tappa e soprattutto della condivisione emersa dai diversi interventi fatti dai presenti.

Ha sottolineato come tutto questo processo è nato dalla considerazione che il turismo è un’opportunità che ha ricadute sull’intera popolazione in termini culturali ed economici.

Laterza 28/01/2019

Mimma Stano

Ass.re al Turismo

Comune di Laterza