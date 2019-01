GRAVINA IN PUGLIA – Mercato: arrivano i recuperi

A Febbraio e Marzo gli appuntamenti saltati per neve a Gennaio

Fissate le date di recupero dei mercati saltati a Gennaio causa neve. Su indicazione del Servizio municipale attività produttive, il sindaco Alesio Valente ha disposto l’aggiornamento del programma degli eventi mercatali settimanali. Due le date inserite ex novo, per dare spazio agli appuntamenti del 4 e del 6 Gennaio scorsi, entrambi saltati a causa dell’eccezionale ondata di maltempo che in quei giorni interessava la città. Per tale motivo, saranno giorni di mercato sia Domenica 10 Febbraio, sia Domenica 17 Marzo. Per tutto il resto, il calendario mercatale resta invariato.

Gravina in Puglia, 29 Gennaio 2019