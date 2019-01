Cosimo Latronico su frana Pomarico

“Ho espresso solidarietà al sindaco, Francesco Mancini, ed alla consigliera comunale Rosa Fiore per la tragedia che sta interessando la città di Pomarico coinvolta da una frana gravissima che sta provocando crolli importanti a danno di numerose abitazioni del centro storico. Le immagini di queste ore sono terrificanti e confermano la fragilità dell’assetto del suolo e di formazioni urbane mai sufficientemente considerate. Solleciteremo l’interessamento degli organi di governo nazionali e regionali perché si agisca con tempestività e con adeguatezza di mezzi e strumenti per mettere in sicurezza le persone e fronteggiare l’emergenza. Anche questa tragedia conferma che la Basilicata ed il Sud avrebbero bisogno di un piano di difesa del suolo e di recupero dei centri storici spesso collocati sulle colline ed afflitti da situazioni di degrado e di abbandono”. E’ quanto dichiara l’ex parlamentare lucano Cosimo Latronico, dirigente nazionale di Noi con l’Italia.

Potenza 29 gennaio 2019