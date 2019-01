Siti Unesco, l’Associazione cambia nome e allarga la compagine sociale

Tutte le novità saranno illustrate il 29 gennaio

(ore 12.30 Sala del Consiglio – Palazzo della Città Metropolitana – Bari)

Il Progetto Rete Siti Unesco – al via da aprile 2016, con iniziative ed eventi che hanno coinvolto cinque regioni del Sud Italia (Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) che ospitano almeno un sito Unesco – si apre a nuove prospettive.

Tutte le novità verranno illustrate in un incontro con la stampa che si terrà domani martedì 29 gennaio alle ore 12.30 nella Sala del Consiglio della Città Metropolitana di Bari (Lungomare Nazario Sauro, 29).

Con l’occasione verrà presentata la nuova denominazione e il nuovo assetto partecipativo dell’Associazione Province Unesco Sud Italia, che si chiamerà Patrimoni del Sud.

Il nuovo statuto – che sarà approvato nella prossima Assemblea a fine gennaio – consentirà di poter ricomprendere tra gli associati anche enti che non necessariamente debbano avere sul loro territorio un sito Unesco e che comunque intendano operare in ambito culturale e turistico per promuovere i patrimoni culturali, monumentali, archeologici, naturali, paesaggistici e ambientali del Mezzogiorno d’Italia.

Nata come associazione di Province, oggi, possono aderirvi anche i Comuni, Unioni di Comuni, Distretti Turistici, Fondazioni, Università, oltre che altre Province, Città Metropolitane, Liberi Consorzi Comunali associazioni degli enti suddetti.

Rimane confermata la sua missione ovvero lo sviluppo turistico e la sostenibilità nella fruizione dei beni culturali attraverso la costruzione di una rete interregionale dei patrimoni del Sud Italia.

Nel corso della conferenza stampa, inoltre, verranno presentati i nuovi prodotti di comunicazione e di divulgazione del progetto “Rete Siti Unesco” promosso da 15enti locali del Meridione, finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali e ideato dall’Associazione Patrimoni del Sud, quali: il video sui siti Unesco e territori di progetto, un viaggio tra 14 siti Unesco del Meridione e tra gli altri Patrimoni del Sud; l’applicazione scaricabile su smartphone per accedere alle informazioni sui patrimoni culturali della rete e alla virtual card.

All’incontro con la stampa interverranno:

Giuseppe Canfora, Presidente dell’Associazione Province Unesco Sud Italia

Francesca Pietroforte, Consigliere con delega ai beni culturali della Città Metropolitana di Bari e Vicepresidente dell’Associazione Province Unesco Sud Italia

Piero Marrese, Presidente della Provincia di Matera

Ciro Castaldo, Referente Provincia di Salerno del progetto Rete Siti Unesco

Elisabetta Gabrielli, project leader progetto Rete Siti Unesco

Alfonso Marrazzo, Segretario Generale della Provincia di Matera capofila del progetto Rete Siti Unesco

Francesco Paolo Salcuni, Presidente Circolo Legambiente “FestambienteSud”, componente del Cts per l’ambito 3

Filippo Spallina, Responsabile Attività Operative Comunicazione e Disseminazione del Progetto Rete Siti Unesco.