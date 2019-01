Sanremo 2019: ecco i duetti della quarta serata

È attesa e fermento, ma sono stati già annunciati i duetti tanto attesi dei cantanti in gara al Festival di Sanremo

Venerdì 8 febbraio 2019, nella quarta serata del Festival ci saranno i duetti e già si iniziano a delineare i nomi degli artisti che saliranno sul palco e che affiancheranno i cantanti che sono in gara. È la classica serata dei duetti. Claudio Baglioni ha già annunciato la presenza dei super ospiti Elisa, Bocelli, Baudo e Rovazzi, pare che da voci di corridoio ci siano altri ospiti attesi, ma per ora tutto tace.

Non saranno per forza dei cantanti a duettare, ma anche artisti. I cantanti dovranno riproporre la stessa canzone in gara ma con arrangiamento diverso.

Arisa con Tony Hadley

Motta con Nada

Patty Pravo e Briga Duetto con Giovanni Caccamo

Irama con Noemi e Caterina Guzzanti

Ex Otago con Jack Savoretti

Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci

Ultimo con Fabrizio Moro

Simone Cristicchi con Ermal Meta

Zen Circus con Brunori Sas

Daniele Silvestri con Manuel Agnelli

Paola Turci con Beppe Fiorello

Nek con Neri Marcoré

Entico Nigiotti con Paolo Jannacci

BoomDaBash con Rocco Hunt

Mahmood con Guè Pequeno

Loredana Bertè con Irene Grandi

Anna Tatangelo con Syria

Francesco Renga con Bungaro ed Eleonora Abbagnato

La lista non è ancora completa perché si stanno aspettando ancora altre notizie e conferme su altri duetti che saranno pronti in quella serata.