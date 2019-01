“Ancora pullman del trasporto pubblico regionale di Basilicata fermi per strada a conferma della vetustà e della inadeguatezza di diversi di questi mezzi. E’ accaduto di nuovo questa mattina ad un autobus che traportava studenti da Nova Siri a Policoro. Sono anni che stiamo sollecitando una presa di posizione certa e determinante da parte della Regione per risolvere un problema di una delicatezza speciale che mette in discussione la sicurezza dei viaggiatori. Molti pullman non hanno più le caratteristiche per viaggiare in sicurezza quindi andrebbero ritirati. Spero che anche questo ultimo episodio attivi la Regione e le Prefetture, per i profili di competenza di ciascuno, per impedire il transito ai pullman inadeguati in Basilicata”. E’ quanto dichiara l’ex parlamentare lucano Cosimo Latronico, dirigente nazionale di Noi con l’Italia.

