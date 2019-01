GIORNATA DELLA MEMORIA. OGGI, DOMENICA 27 GENNAIO 2019, ORE 19.30, SEDE ETNIE (TINCHI). VIALE MAGNA GRECIA.

GIORNATA DELLA MEMORIA. IDENTITÀ NEGATE, GENOCIDI E DISTRUZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

DOMENICA 27 GENNAIO 2019, ORE 19.30, SEDE ETNIE (TINCHI). VIALE MAGNA GRECIA.

TINCHI DI PISTICCI. Etnie e Archeoart ancora insieme per ricordare la Giornata della Memoria. Due associazioni, forse le uniche del territorio, che promuovano iniziative importanti per diffondere messaggi di pace e solidarietà. Promosso da Antonio Caramuscio e Antonio Affuso, presidente e vicepresidente di Etnie, domenica 27 a Tinchi si terrà un incontro sulle diverse problematiche inerenti le distruzioni di beni materiali e immateriali, gli orrori operati dai conflitti armati e dai governi oppressivi, in una visione nazionale e internazionale e culturalmente trasversale. La Colonia Confinaria di Bosco Salice di Pisticci ospitò numerosi esponenti del mondo dell’arte, cultura e giornalismo, colpevoli di professare idee contrarie al regime. Dopo i saluti di Antonio Caramuscio, presidente Associazione Culturale Etnie, seguiranno le relazioni di Antonio Romano, autore di varie opere a carattere pedagogico che tratterà il tema “Non solo una follia”; Giuseppe Coniglio presenterà gli “Artisti e intellettuali perseguitati dal Fascismo” con particolare riferimento a quelli confinati a Pisticci; l’archeoetnologo Antonio Affuso “La vulnerabilità del patrimonio culturale nei territori di guerra”. Moderatrice Ada Preite, Archeologa.