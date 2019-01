Scanzano Jonico: Tenta di investire i Carabinieri, arrestato per resistenza

Nel pomeriggio del 24 gennaio scorso, gli equipaggi dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Policoro sono intervenuti in Scanzano Jonico, in quanto poco prima era stata segnalata la presenza di una persona che con fare sospetto si aggirava nei pressi del supermercato Penny Market. L’uomo è stato individuato a bordo di un’autovettura con targa straniera e, nel momento in cui i militari gli si sono avvicinati per verificare la sua identità, questi, improvvisamente, al fine di eludere il controllo e darsi alla fuga, ha innestato la retromarcia ed è partito, colpendo dapprima uno dei militari e poi una delle vetture di servizio. Ha ripreso nuovamente la fuga, ma, dopo aver percorso breve distanza, ha colpito violentemente un palo dell’illuminazione. Sopraggiunto personale del 118, l’uomo, M.D. 42enne di nazionalità polacca, è stato soccorso e trasportato presso l’Ospedale di Policoro per le cure mediche del caso, così come il militare rimasto lievemente ferito. M.D. è risultato avere un tasso alcolemico ben al di spora dei limiti di legge ed è stato arrestato per resistenza, lesioni personali, danneggiamento aggravato e guida in stato di ebrezza. Nei suoi confronti è stata applicata anche la misura accessoria del ritiro della patente di guida ed il veicolo in suo possesso è stato sottoposto a fermo amministrativo.

