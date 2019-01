Matera ospita la nuova tappa della campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato #cuoriconnessi2

Fa tappa a Matera, capitale europea della cultura, #cuoriconnessi2 il progetto educativo promosso dalla Polizia di Stato e Unieuro, per sensibilizzare contro il fenomeno del cyberbullismo.

L’iniziativa, che fino ad oggi ha coinvolto oltre 30 mila studenti di tutta Italia, prevede oltre ai momenti di integrazione con i ragazzi, la visione del nuovo docufilm basato su fatti realmente accaduti, dal titolo “la stagione ritrovata”.

Durante l’incontro – previsto a partire dalle ore 10,00 presso presso l’Auditorium del Conservatorio della Musica in Piazza Sedile 2– si dialogherà con i ragazzi in platea e si cercherà di fornire loro consigli utili per un uso corretto della tecnologia, al fine di sensibilizzare e prevenire episodi di cyberbullismo.

Messaggi, immagini e video caricati in rete, si diffondono in maniera incontrollata e restano presenti nel web per sempre, creando problematiche che in alcuni casi possono avere risvolti drammatici nella vita dei ragazzi. La campagna inviterà a riflettere sul peso delle parole, sul loro valore e sulla loro potenza.

Oltre a Matera, il tour realizzato da Unieuro e Polizia di Stato, farà tappa a Trieste, Milano ed in altre città sul territorio nazionale, all’interno di teatri o scuole.

Correlati