Grottole: Tre pregiudicati allontanti con foglio di via

Continua l’azione di contrato ai reati contro il patrimonio su tutto il territorio, predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Matera. In particolare i militari della Stazione di Grottole, nel corso della settimana, durante i servizi di pattuglia effettuati sia nel centro storico che nella periferia, hanno effettuato diversi posti di controllo alla circolazione stradale nonché un capillare monitoraggio delle aree abitate e degli esercizi commerciali.

Nel corso di tali servizi preventivi, intensificati soprattutto durante le ore notturne, i Carabinieri hanno individuato e fermato, 3 soggetti di origini rumene, due donne ed un uomo, dell’età compresa tra i 32 e i 40 anni, tutti senza fissa dimora in Italia e già noti alle forze dell’ordine, sorpresi a girovagare con insistenza vicino ad esercizi commerciali e di alcune abitazioni del posto, a bordo di un’autovettura. Gli stessi una volta fermati, non sono stati in grado di fornire alla pattuglia operante una valida giustificazione sulla loro presenza il loco, che molto probabilmente poteva essere finalizzata ad individuare degli obiettivi ove perpetrare eventualmente dei furti. Completati gli accertamenti di rito, e tenuto conto delle circostanze del controllo, i tre soggetti sono stati proposti alla competente Autorità per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Grottole