SABATO IL RECUPERO DEL MATCH REAL TEAM MATERA – FUTSAL ALTAMURA

A causa delle avverse condizioni meteo, con intense nevicate che hanno interessato Basilicata e Puglia nei primi giorni dell’anno, è stato rinviato a sabato 26 gennaio, con fischio d’inizio sempre alle 16, il match tra Real Team Matera e Futsal Altamura, da calendario in programma nella città dei Sassi sabato 5 gennaio e valido per l’ultima giornata di andata del girone G di serie B di calcio a 5. Le squadre si sarebbero incontrate da ottava forza del girone con 13 punti, il Real Team Matera, e da nona con 12 punti: per quanto riguarda le posizioni di classifica nulla è cambiato dopo le prime due giornate di ritorno, con entrambe le formazioni che hanno incrementato il proprio bottino (lucani a quota 17 e che arrivano all’appuntamento dopo l’emozionante pareggio per 4-4 nella stracittadina contro il Futura, pugliesi invece a quota 15 e reduci dalla vittoria interna per 5-3 sul Paola). La formazione materana agli ordini di mister Bommino, prima della sosta natalizia e dopo aver incassato 3 pesanti sconfitte consecutive, era già riuscita a conquistare una esaltante vittoria sul campo della vicecapolista Traforo Spadafora, rilanciandosi in maniera decisa e conquistando poi un altro successo (in casa sull’Aliano per 6-4) ed il pareggio nel derby. La Futsal Altamura invece, prima della sosta e dopo due ko di fila, è riuscita ad imporsi in casa soltanto di misura sul fanalino di coda Guardia Perticara, a seguire la sconfitta per 7-3 sul campo della capolista Bisignano, quindi il successo di sabato scorso. Un match sentito quello di scena alla tensostruttura di via dei Sanniti, tra due sodalizi comunque da sempre vicini, con sul parquet vari ex, su tutti Michele Maiullari, fino allo scorso campionato capitano della Futsal Altamura, club che ha lasciato dopo 3 intense stagioni. “Sarà una gara importante, rimarca proprio Maiullari, non bisogna assolutamente sottovalutare l’Altamura. Conosco la squadra abbastanza bene, aggiunge, avendola capitanata per due stagioni, sta crescendo e viene da una vittoria importante. Noi cercheremo di essere pronti, ci stiamo allontanando abbastanza bene per affrontarla nel migliore dei modi, come stiamo facendo nelle ultime partite. Necessari carattere e determinazione, conclude poi, per portare i tre punti a casa così, da poter stare più sereni nelle prossime partite di campionato”.

Questo slideshow richiede JavaScript.