Nevicate e Maltempo, dipartimento agricolura in allerta

“Seguiamo con attenzione le nevicate e i rovesci d’acqua in corso su quasi tutto il territorio regionale che, in alcune aree, potrebbero causare allagamenti nei campi coltivati. Chiedendo la consueta collaborazione delle Associazioni di categoria, comunico che gli uffici del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali sono allertati per ricevere le segnalazioni di criticità dal comparto agricolo e zootecnico lucano al fine di essere sin da subito nelle condizioni di valutare la messa in campo delle azioni necessarie e consequenziali”. Lo rende noto l’Assessore alle Politiche Agricole e Forestali, Luca Braia

Correlati