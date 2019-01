Marcello Pittella ha rassegnato giovedì pomeriggio le dimissioni da governatore della Basilicata Basilicata Marcello Pittella si è dimesso.

Con una nota inviata al presidente del Consiglio regionale Vito Santarsiero, il governatore, visto “il decreto di indizione delle nuove elezioni fissate per il 24 marzo 2019” e “ritenuto esaurito il mandato ricevuto dagli elettori”, comunica “le sue irrevocabili dimissioni dalla carica di Presidente della Giunta regionale”

Pittella. lo ricordiamo, era sospeso dalla carica di governatore lucano dallo scorso 6 luglio perchè coinvolto nell’inchiesta della Procura di Matera sulla sanità lucana; non è escluso che i suoi legali possano presentare nuovo ricorso al Gup di Matera per la revoca della misura cautelare del divieto di dimora a Potenza, di fatto non più necessaria dopo le dimissioni del governatore dal suo incarico istituzionale.

Si aprono dunque nuovi scenari nel centrosinistra chiamato ad individuare il candidato presidente alle prossime elezioni regionali e non si esclude una nuova ricandidatura di Pittella.