L’Asm alla II conferenza su protezione, promozione e sostegno all’allattamento.

Nel corso della II conferenza nazionale sul tema “Protezione, promozione e sostegno all’allattamento”, promossa dal Ministero della Salute presso l’auditorium “Biagio D’Alba” a Roma, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera é presente con il dr. Riccardo Davanzo, direttore dell’unità operativa complessa di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale “Madonna delle Grazie”.

Il dr. Davanzo ha dato il suo contributo alla conferenza come presidente del tavolo tecnico operativo interdisciplinare per l’allattamento al seno.

Sono noti i benefici del latte materno sia per il neonato che per la mamma.

Esso Protegge il bimbo da numerose patologie dell’età pediatrica, come, ad esempio, le infezioni gastrointestinali e respiratorie. Gli assicura una vita più sana, anche in età adulta, prevenendo molte malattie degenerative e cardiovascolari. Inoltre riduce il numero di morti improvvise del lattante, le cosiddette morti in culla, addirittura del 73%, diminuisce le possibilità di sviluppare il diabete di tipo 2 di quasi il 40% e riduce del 26% il rischio di sviluppare sovrappeso e obesità. Ma allattare al seno fa bene anche alla mamma, che sarà meno soggetta ad emorragie e a depressione nel periodo del post-partum.