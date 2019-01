Franconi: “Il grazie della Giunta a Marcello Pittella”

“A titolo personale e a nome dell’intera Giunta regionale di Basilicata sento di rinnovare a Marcello Pittella i sentimenti di amicizia e stima che hanno caratterizzato i nostri rapporti, ringraziandolo per questi ultimi cinque anni di lavoro intenso dedicati alla comunità lucana. Gli siamo grati per l’impegno profuso, in uno dei momenti più difficili e complessi nella storia della Basilicata”.

E’ quanto si legge in un messaggio che la vice presidente facente funzione Flavia Franconi, ha indirizzato all’ex governatore lucano, all’indomani della sua decisione di rassegnare le dimissioni.

“Sono certa – ha concluso la vice presidente della Regione – che quando si scriverà la storia di questa legislatura sarà innegabile riconoscere a Marcello Pittella i tanti risultati ottenuti”.

