CAMPIONATO DI CALCIO BERRETTI, IL MATERA DI SCENA A CATANIA

Trasferta proibitiva per la formazione Berretti del Matera calcio in occasione della terza giornata di ritorno del campionato nazionale Berretti – girone E. I lucani agli ordini di Danza, attualmente al penultimo posto a quota 8 e reduci dalla sconfitta esterna per 4-0 contro la Reggina, affrontano il Catania, nelle parti alte della classifica con 24 punti e battuto la scorsa settimana a Catanzaro 2-0. Mister Danza ed il suo staff arrivano in Sicilia con gli uomini contati e consapevoli di affrontare una delle squadre meglio allestite del girone e di volerlo fare a viso aperto. Squadre in campo sabato alle 14:30.

Correlati