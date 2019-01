Altamura: Manifestazione per commemorare il Giorno della Memoria

In concomitanza del 73° Giorno della Memoria, domenica 27 gennaio 2019 dalle ore 11.30 alle 13.30, presso il Museo Nazionale Archeologico di Altamura, avrà luogo la manifestazione commemorativa: Giorno della memoria 2019 :“Ricordare, un dovere morale” significato e riflessioni sulla data del 27 gennaio.”

L’ Italia celebra il Giorno della Memoria, una occasione di riflessione su un avvenimento storico che ci riguarda da molto vicino. La Giornata istituita con l’approvazione della legge n°211 del 20 luglio 2000 prevede incontri e manifestazioni commemorative nel giorno della sua ricorrenza, il 27 gennaio, giorno in cui nel 1945 i cancelli di Auschwitz vennero abbattuti dalla 60^ Armata dell’esercito sovietico.

Lo scopo del Giorno della Memoria è quello di non dimenticare mai questo tragico episodio del nostro passato di italiani ed europei, affinché, come sancito nella stessa legge, “simili eventi non possano mai più accadere”. Durante la celebrazione, la professoressa Vita Palmiotta, intervistata da uno studente racconterà del suo recente viaggio ad Auschwitz e illustrerà alcune foto. A seguire la lettura di alcune pagine tra le più significative della nutrita antologia letteraria italiana e straniera, e dal libro di Elisa Springer “Il silenzio dei vivi. All’ombra di Auschwitz, un racconto di morte e di resurrezione”.

In sottofondo le musiche della tradizione ebraica.

“Non è colpa né merito, nascere di religione ebraica, cattolica o protestante; nascere di razza bianca o nera. Siamo tutti figli di Dio, di un unico Dio, quel Dio che a me è stato negato e che, nonostante tutto ho sempre disperatamente, cercato!”