Scanzano Jonico: a causa di un guasto improvviso l’erogazione idrica in via Monviso e via Montebianco resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

Rionero in Vulture: a causa di un guasto all’impianto elettrico, potrebbero verificarsi cali di pressione o mancanza dell’erogazione idrica nelle seguenti zone: Zona C10, via Monticchio e strade limitrofe, zona 113, frazioni Sant’Andrea, Monticchio, Sgarroni, Monticchio Laghi, Monticchio Bagni.