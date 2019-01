Verso il Congresso Nazionale, verso le Elezioni +BASILICATA + POTENZA + SVILUPPO

Costruire un progetto solidale verso le elezioni regionali lucane

Costruire un progetto solidale verso le elezioni regionali lucane, significa chiedere +Basilicata unita dove l’esempio di Matera protagonista diventa spinta emozionale anche per la città di Potenza ridotta all’oblìo ed alla disperazione da scelte scellerate di governo o di sostegno ad esse e significa un governo regionale dove non basta il nuovismo, ma l’equilibrio territoriale, la forza di rispettare i patti, di difendere l’ambiente senza integralismi su trivelle e pale eoliche ma con la giusta dose di equilibrio e di valutazione utilitaristica e poi, di avviare nuove attività formative che diano una speranza ai giovani nei settori della cultura, del turismo e delle nuove forme di produzione agroindustriali.

Una nutrita delegazione lucana guidata dal responsabile di Centro Democratico Luigi Scaglione e dal Coordinatore dei gruppi lucani di +Europa, Massimo Molinari, parteciperà al Congresso fondativodi +Europa che si svolgerà da Venerdì 25 a domenica 27 gennaio, a Milano.

Un congresso fondativo è sempre un momento fondamentale per costruire e condividere un progetto politico dove le identità diverse, come quelle che si fondono in +Europa, e trovano una ragione per alimentare la speranza, in questa fase, di unire e non dividere, di compartecipare le scelte più che di imporle, di immaginare per il nostro Paese un futuro solidale più che isolazionista e non per questo populista.

Di questo parleremo a Milano, ma è di questo che vogliamo se ne parli a Potenza ed in Basilicata, per superare lo stallo di forze politiche che in nome di un solidarismo vero dovrebbero andare oltre le singole persone chiamate a guidare i processi di rinascita, di sviluppo, di coesione territoriale. È questo che vorremmo per la nostra regione, andando oltre i personalismi e le arroganze di chi ipotizza la fine di un ciclo politico senza avere un sguardo verso il futuro.

La responsabilità è tutta di chi immagina di avere in consenso elettorale immutato ed immutabile e vale per il Pd ed i suoi uomini accentratori ed arroganti e vale per quelli di destra che pensando di cavalcare l’onda non sanno che il mare del qualunquismo a 5Stelle potrebbe travolgerli senza scampo.

Costruire un progetto solidale forte in Italia verso le elezioni Europee chiedendo non solo +Europa, ma una Europa migliore.

Di questo abbiamo bisogno e non di sterili ed inutili ragionamenti tra esponenti delle forze politiche di Centrosinistra che mirano solo ad avviare un referendum sulle singole persone, come abbiamo denunciato poteva accadere con finte Primarie oggi già abortite e su cui, unici tra i tanti cantori, avevamo espresso convinte riserve.

Lavorare uniti, ora o mai più.

+Europa Centro Democratico – Gruppi Lucani